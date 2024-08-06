ديالى.. محتجون يغلقون دوائر بينها أمنية قبل تدخل الشرطة (صور)

وشمل الاغلاق وضع ملصقات أمام أبواب تلك الدوائر احتجاجا على تشكيل الحكومة المحلية في محافظة ديالى.

الى ذلك، أفاد مصدر أمني لـ السومرية نيوز،، أن "قوة من شرطة ديالى قامت برفع ملصقات "مغلقة باسم الشعب" التي وضعت على الدوائر والمؤسسات في المقدادية".

يشار الى أن مجلس محافظة ديالى حسم، مساء يوم الخميس الماضي، مناصب رئيس المجلس ونائب الرئيس والمحافظ ونائبيه، خلال جلسة عقدت في العاصمة بغداد.