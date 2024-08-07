التعيين المركزي أصبح "من الماضي".. أطباء الاسنان والصيادلة والتقنيون يتظاهرون "بكل مكان في العراق"

وتظاهر المئات من خريجي المهن الصحية لعام 2023 امام دوائر الصحة في المحافظات كافة وكذلك امام وزارة الصحة وامام مجلس الخدمة العامة الاتحادي مطالبين بالتعيين وفق قانون ذوي المهن الصحية رقم 6 لسنة 2000، والذي يفرض على الدولة تعيين ذوي المهن الصحية والطبية بالتعيين المركزي فور تخرجهم.وقال احد خريجي طب الاسنان من المتظاهرين في حديث للسومرية نيوز، ان وزير الصحة وعدنا ان يتم تعييننا في شهر التاسع لكننا تفاجأنا بتصريح له يقول لاتوجد تخصيصات مالية"، مشيرا الى ان القانون يفرض على الوزير تعييننا لكنه يقول ااخذ فقط من احتاجهم.من جانبه يقول احد خريجي المعهد التقني الطبي في الديوانية علي حسن، ان خريجي 2023 من الكليات الطبية والصحية كافة تظاهرنا امام دوائر صحة المحافظات والوزارة ومجلس الخدمة ونطالب بتطبيق قانون تعيين ذوي المهن الصحية دون تسويف ومماطلة"، مشددا على ان الخريجين سيستمرون بالاحتجاجات ويتحولون الى اعتصام مفتوح لحين التعيين.وتشكو وزارة الصحة من "تراكم وفائض" العديد من التخصصات الطبية والصحية ولاسيما أطباء الاسنان والصيادلة، حيث تعاني الوزارة من نقص في الأطباء فقط والممرضين، وبذلك يتوجه البرلمان لتعديل قانون المهن الطبية والصحية حيث سيقوم هذا التعديل بإلغاء التعيين المركزي لجميع خريجي كليات المهن الطبية والصحية، وجعل التعيين فقط حسب حاجة الوزارة، وحاجة الوزارة تتوقف فقط على الأطباء والممرضين بالحقيقة، ما يعني ان أطباء الاسنان والصيادلة والمحللين والتقنيين الطبيين جميعهم لن يروا التعيين قريبًا ولمدة سنوات عدة قادمة بعد تشريع القانون الذي انتهت قراءته الأولى.وطبقت وزارة الصحة هذا التوجه مبكرًا كما يبدو وقبل تعديل القانون أصلا، حيث تم تعيين ما بين 25 الى 29 الف خريج من المهن الطبية والصحية هذا العام من اصل 60 الف خريج، حيث تم تعيين هؤلاء "حسب الحاجة".