رحلة الترفيه انتهت.. العراق موعود بأول موجة حارة بعد غياب لـ40 يومًا

وبحسب خرائط الطقس، فأن درجات الحرارة تتجه الى الارتفاع خلال 5 ايام القادمة، حيث من المتوقع ان تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً كبيراً خلال الايام القليلة القادمة.وأشار مختصون في الرصد الجوي الى انه يمكن اعتبار هذا الارتفاع موجة حارة لان قيم الحرارة سوف تكون اعلى من المعدل ومرتفعة في كافة مناطق البلاد وربما تصل او تتجاوز حاجز 50 درجة مئوية في مناطق عديدة من الاقسام الجنوبية.بالمقابل، تشير قائمة درجات الحرارة لهيئة الانواء الجوية الى تسجيل اعلى درجة حرارة اليوم الأربعاء عند 48 مئوية في ميسان والبصرة، فيما ترتفع اعلى درجات حرارة يوم غد الخميس الى 49 مئوية في ميسان والبصرة أيضا، فيما تكون 48 مئوية في ذي قار والمثنى والنجف، و47 مئوية في جميع المحافظات الأخرى، فيما تكون 44 مئوية في دهوك والسليمانية.من جانب اخر، تشير المؤشرات الى تعرض غرب البلاد وشماله خلال شهر أيلول المقبل لأمطار متفرقة يصاحبها البرق والرعد بسبب نشاط منخفض البحر الأحمر.