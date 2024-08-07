جنايات كربلاء: السجن المؤبد بحق منتسب أمني يتاجر بالمخدرات

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان استغل صفته العسكرية لتسهيل نقل المواد المخدرة بين المحافظات".وأضاف المجلس، أنه "تم ضبط سلاح ناري وكميات مختلفة من مادة الكرستال المخدرة داخل منزله".وتابع المجلس، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٢٨/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".