انقلاب عجلة على جسر الطابقين يتسبب بزخم مروري وسط بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شخصين اصيبا بجروح خطيرة نتيجة انقلاب عجلتهم على جسر الطابقين باتجاه الكرادة"، مشيرا الى ان " السائق حالته حرجة".وأضاف ان "العجلة كادت ان تسقط في النهر لولا السياج الأمني"، مبينا ان " الحادث تسبب بزخم مروري خانق وسط بغداد".