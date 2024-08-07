بالفيديو.. انفجار شاحنة مفخخة في اعزاز

السومرية نيوز – دولي

هز انفجار عنيف قبل قليل، مدينة اعزاز التابعة لمحافظة حلب في سوريا.

وذكرت وسائل إعلامية ان "شاحنة مفخخة انفجرت على حاجز الشط في المدينة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى".

ووفقاً للحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وأظهر فيديو تم تصويره من مكان الانفجار الأضرار الكبيرة التي لحقت بالموقع.

ويواصل فريق الطوارئ عمله في الموقع لتقديم الإسعافات الأولية والبحث عن أي ضحايا آخرين.