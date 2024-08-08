خارطة بالشوارع المزدحمة وحركة المرور في بغداد الان

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، خارطة بحركة المرور والازدحامات في بغداد صباح اليوم الأربعاء 8 آب/ أغسطس 2024، حيث جاءت الازدحامات اقل نسبيا من الموقف المروري ليوم امس.





- سريع الدورة مزدحم



- محمد القاسم مزدحم



- جسر الجمهورية مزدحم



- جسر السنك مزدحم



- جسر الأحرار مزدحم



- منطقة العلاوي مزدحمة



- نفق الزيتون مزدحم



- جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم



- جسر الجادرية مزدحم



- جسر الطابقين مزدحم



- مجسر الأمانة مزدحم



- تقاطع عقبة مزدحم



- شارع النضال مزدحم



- شارع المشاتل باتجاه ساحة عنتر مزدحم





وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:- سريع الدورة مزدحم- محمد القاسم مزدحم- جسر الجمهورية مزدحم- جسر السنك مزدحم- جسر الأحرار مزدحم- منطقة العلاوي مزدحمة- نفق الزيتون مزدحم- جسر القادسية باتجاه الخضراء مزدحم- جسر الجادرية مزدحم- جسر الطابقين مزدحم- مجسر الأمانة مزدحم- تقاطع عقبة مزدحم- شارع النضال مزدحم- شارع المشاتل باتجاه ساحة عنتر مزدحم