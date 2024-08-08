توضيح حكومي بشأن إطلاق منحة الطلبة للأشهر المتبقية

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إنَّ عدد الطلبة المشمولين بالمنحة يبلغ مليونين و300 ألف طالب، خُصِّص لهم مبلغ 85 مليار دينار، لافتا الى ان الوزارة أكملت عمليَّة صرف وتوزيع منحة طلبة الجامعات لثلاثة أشهر، وسيتمّ إطلاق منحة الأشهر الثلاثة المتبقية مع راتب الرعاية لشهر أيلول المقبل.وأضاف أنه تمَّ أيضاً إطلاق منحة طلبة وزارة التربية لستة أشهر كاملة، والمتبقي ثلاثة أشهر سيتمّ تسليمها خلال الأشهر المقبلة حال توفر التخصيص المالي.