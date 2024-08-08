بطاقة 320 ميكاواط.. افتتاح محطة كهرباء الدبس الغازية في كركوك

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، محطة كهرباء الدبس الغازية بمحافظة كركوك، بطاقة إنتاجية تبلغ 320 ميكاواط، وهي من المشاريع المتلكئة".وبحسب حديث سابق لوزارة الكهرباء، فان المشروع يعتبر من المشاريع المهمة لوزارة الكهرباء ويهدف المشروع الى إضافة طاقة كهربائية جديدة تسهم إستقرار عمل منظومة الكهرباء الوطنية بما يحقق خدمة للصالح العام.