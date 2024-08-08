تنويه من المرور بشأن قطع طريق "حيوي" في بغداد لمدة 45 يوماً

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "سيتم قطع الجزء المعلق من طريق صلاح الدين من جهة المجسر الدوار باتجاه مدينة الشعلة (الذهاب فقط) ابتداءً من اليوم الخميس الساعة الرابعة عصراً ولمدة 45 يوماً لغرض أعمال الصيانة".وأضاف البيان ان الطريق البديل سيكون باتجاه بوابة الكاظمية ومن ثم الدخول إلى منطقة جكوك وبعدها التوجه نحو الطريق السريع باتجاه الغزالية.