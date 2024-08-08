للمرة الأولى.. تسيير رحلات جوية من بوشهر الإيرانية الى النجف

السومرية نيوز - محليات



أكد مساعد محافظ مدينة بوشهر (جنوبي إيران) للشؤون الاقتصادية علي باستين، اليوم الخميس، تسيير رحلات جوية بين بوشهر والنجف الأشرف خصيصا لمسيرة الأربعين الحسيني.

وبحسب وكالة انباء "إيرنا"، قال باستين ان موضوع تسيير هذا الخط الجوي كان قد ادرج في وقت سابق على جدول الاعمال من اجل تطوير تقديم الخدمات للمواطنين وتنويع الرحلات الخارجية وتلبية متطلبات الزوار.



واضاف ان شركة قشم للطيران قامت بتسيير رحلات بوشهر- النجف الاشرف، وتتم الرحلة يوم الاحد 18 الجاري ذهابا، ويوم الاحد 25 الجاري ايابا.