التعليم توافق على تخفيض 50% من الأجور لهذه الفئة من الدراسات العليا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى الصلاحيات القانونية المخولة، وافق وزير التعليم على تخفيض 50% من الأجور الدراسية للطلبة المقبولين على وفق المعالجات الخاصة بتدوير المتقدمين إلى المقاعد الشاغرة في قنوات القبول إلى النفقة الخاصة".وأضافت الوزارة، أن "القرار يتضمن تخفيض الأجور على مدى سنوات الدراسة إسهاما بتمكين الدارسين من مواصلة مشوارهم وإنجاز متطلبات البحث العلمي والنشر العالمي".