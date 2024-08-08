توضيح رسمي لـ السومرية بشأن حقيقة حريق محطة كهرباء الدبس

وقال حسن في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما تداولته وسائل الإعلام للحريق، لا علاقة له بمحطة كهرباء الدبس التي تم افتتاحها اليوم في كركوك"، مبينا ان "ما حصل هو اندلاع حريق في محولة كانت تحت الصيانة مجاورة للمحطة، وتغذي محطات النفط في القضاء، وغير تابعة لوزارة الكهرباء وإنما لوزارة النفط".وأضاف حسن، أن "جميع وحدات محطة الدبس الغازية تعمل حالياً بطاقتها التصميمية دون أي أشكال بعد اخماد الحريق الذي لم يسبب اضرارا على عمل المحطة الجديدة".وافاد مصدر محلي في محافظة كركوك، بوقت سابق من اليوم الخميس (8 اب 2024)، بأن حريقا اندلع في محطة توزيع قريبة من محطة كهرباء الدبس الغازية التي افتتحت اليوم.