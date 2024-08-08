"دخلت لاجراء عملية بالساق وخرجت جثة".. ام احمد وافتها المنية نتيجة خطأ طبي

السومرية نيوز - محلي

مرة اخرى تزهق الاخطاء الطبية ارواح المرضى، ام احمد تعرضت لكسر بساقها ونقلت على اثره لاحد المستشفيات الاهلية، خرجت بعد ثلاث ساعات جثة هامدة نتيجة جرعة تخدير خاطئة

ويناشد ذوو الضحية الجهات المعنية لمحاسبة المقصرين واتخاذ اجراءات قانونية بحق المستشفى المذكور وكادره الطبي. وفي الوقت الذي تتجه اصابع الاتهام فيه صوب المستشفيات الاهلية وكوادرها الطبية، تكفل السومرية حق الرد لجميع المؤسسات والاشخاص الذين وردت اسماؤهم بهذا التقرير.

