هزة ارضية تضرب نينوى

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "رصدت مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية ظهر اليوم الخميس 8 اب في شمال قضاء سنجار بمحافظة نينوى".وأضافت: "بلغت قوة الهزة 2.2 درجة ولم يتم الشعور بها من قبل المواطنين".