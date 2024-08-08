النجف.. تظاهرات مؤيدة وأخرى معارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية (فيديو)

وبحسب مقطع فيديو اطلعت السومرية نيوز، فان "العشرات قودهم رجال دين انطلقوا في تظاهرات مؤيدة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في ساحة العشرين بمحافظة النجف مرددين عبارات "نعم نعم للتعديل".وفي المقابل "انطلق تظاهرات يقودها مجموعة من النساء رافضات التعديل على قانون الأحوال الشخصية في نفس مكان تظاهرة الرجال المؤيدين".وشهد تعديل قانون الأحوال الشخصية جدلا واسعا في الشارع العراقي بين مؤيدين ورافضين للتعديل، وكان البرلمان العراقي قد انهى القراءة الأولى للقانون بانتظار القراءة الثانية والتصويت عليه.