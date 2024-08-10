تنشر السومرية نيوز، نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي في 11 مديريات تربية اعلنت نتائجها حتى الان.











وأعلنت مديريات تربية البصرة وبابل وذي قار وصلاح الدين والكرخ الثالثة وكربلاء والمثنى والكرخ الأولى والكرخ الثانية وممثلية اربيل وديالى نتائج الدور الثاني للسادس الابتدائي للعام الدراسي 2024/2023.

