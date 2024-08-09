الـ50 مئوية تقترب.. تفاصيل طقس العراق

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، ارتفاعاً في درجات الحرارة تلامس الـ50 مئوية.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "طقس البلاد لايام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، سيكون صحواً حاراً مع غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت ان "درجات الحرارة ستسجل يوم غد السبت في ميسان 49 درجة مئوية وفي البصرة وذي قار 48 مئوية، كما انها ستسجل في دهوك التي تعتبر هي الأقل قياسا بباقي المحافظات 42 مئوية وفي السليمانية 43 مئوية وفي أربيل 44 مئوية"، لافتة الى ان "بغداد ستسجل حرارة تصل الى 46 مئوية".