حريق يلتهم احدى شقق عمارات الصالحية وسط بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل أحد الشقق في عمارات الصالحية المعروفة بعمارة (العزاب) الطابق السابع".وأضاف، انه "حسب المعلومات الأولية، الحادث سببه تماس كهربائي".