البصرة.. تظاهرة لرفض التوسعة وإزالة المنازل والمحال ومطالبات بالتعويض (فيديو وصور)

وقال مراسل السومرية في المحافظة، إن العشرات من اهالي منطقة الصالحية في قضاء شط العرب نظموا وقفة احتجاجية لرفض اجراءات حكومة البصرة المحلية بإزالة المحال التجارية والمنازل القريبة من الشارع الرئيسي بواقع 15 متراً من كل جانب بحجة التوسعة.وأضاف، ان الأهالي رفضوا الاخلاء لان أراضيهم ملك صرف، فيما طالبوا بالتعويض قبل الهدم.ادناه الفيديو والصور: