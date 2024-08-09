عمره يومان.. العثور على "رضيع" مرمي بأحد أفرع الحارثية في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على طفل رضيع لا يتجاوز عمره يومين اثنين مرمي في احد الافرع التابعة لمنطقة الحارثية في العاصمة بغداد".واضفا، انه "تم رفع الطفل ونقله الى المستشفى لفحص حالته ومتابعة كاميرات المراقبة للقيام بالاجراءات الاصولية".