موجة حر خمسينية "وداعية" تنتظر العراق.. والأمطار تطل برأسها مبكرًا

وبحسب التوقعات الجوية، فأن درجات الحرارة لما تبقى من هذا الشهر ستشهد ارتفاعا في منتصف الشهر في المناطق الجنوبية وستسجل بعض المناطق 50 درجة مئوية وتستمر لمدة 3 أيام.وتشير المؤشرات الى انه بعد موجة الحر هذه ستودع درجات الحرارة الخمسينية، وتبدأ الأجواء بالإنكسار تدريجيًا.ومن المتوقع ان تغطي السحب اليوم السبت بعض مناطق البصرة و السماوة، فيما يقول المختصون انه عندما نلاحظ دخول بعض السحب فهذا يدل على اقتراب الأجواء الممطرة.وستشهد بعض المناطق الشمالية أمطارا رعدية خلال الأيام المقبلة، فيما يحاول التيار المداري الرطب ان يصل إلى اجواء البلاد لكن العوامل المساعدة لذلك غير متوفرة الان، بحسب الراصدين الجويين.