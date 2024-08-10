فائق زيدان يؤكد التزام القضاء بالوقوف بحزم أمام العنف ضد المرأة

وقال زيدان خلال كلمته خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة بنسخته السادسة عشر الذي اقيم اليوم السبت 10/ آب/ 2024 في العاصمة بغداد "إن قضية العنف ضد المرأة هي قضية جوهرية تمس كرامة الإنسان وحقوقه الاساسية وتشكل تحديا كبيرا امام العدالة والمساواة في مجتمعاتنا".وأضاف زيدان، "نحن كقضاة نؤمن بأن العدالة هي الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات السليمة ومن هذا المنطلق فان محاربة العنف ضد المرأة هي جزء لا يتجزأ من سعينا لتحقيق العدالة الاجتماعية".واشار زيدان الى ان "العنف ضد المرأة يعد سلوكا مرفوضا يتعارض مع مبادئ الدين والأخلاق والقانون وهو ليس فقط جريمة اخلاقية انما هو عائق كبير امام تقدم المجتمع باسره باعتبار ان المرأة هي الركيزة الاساسية للأسرة والمجتمع ولا يمكن تحقيق التنمية والازدهار ما لم نضمن لها بيئة آمنة ومحترمة".ودعا رئيس مجلس القضاء، الجميع الى "العمل سوية لمكافحة كل اشكال العنف ضد المرأة بإشاعة ثقافة أهمية احترام المرأة وحقوقها ودعم السياسات والتشريعات التي تضمن حمايتها"، مؤكدا على "التزام القضاء الكامل بالوقوف بحزم ضد كل أشكال العنف والعمل على تحقيق العدالة التي تضمن لكل فرد في المجتمع حقه في العيش بكرامة وأمان بدون تمييز بين المرأة والرجل".