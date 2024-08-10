اعتقال متهم قام بحرق عجلات عائدة لأحد المواطنين في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد استخبار مركز شرطة ناحية بني هاشم التابع لقسم شرطة الكحلاء بوجود حادث حريق في احدى ساحات الوقوف المدنية تسبب باحتراق ثلاث عجلات تابعة لاحد المواطنين"، مشيرة الى ان "قوة امنية مشتركة قامت وعلى الفور وبدلالة المشتكي الذي حدد هوية الفاعل لوجود خلافات شخصية فيما بينهم وبعد استحصال الموافقات القضائية تم مداهمة منزل المتهم والتمكن من اعتقاله بعد اقل من 24 ساعة على ارتكاب جريمته".وأضافت، انه "تم اقتياد المتهم إلى مركز الاحتجاز الامني وتوقيفه وفق احكام المادة 342 من قانون العقوبات".