الاعلام والاتصالات تدعو للوقوف مع الفلسطينيين وتسليط الضوء على الجرائم الصهيونية

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تضامناً مع ابناء شعبنا الفلسطيني المظلوم الذي يتعرض كل يوم الى أبشع المجازر على يد جيش الاحتلال الصهيوني واخرها الجريمة النكراء التي أقدم عليها في قطاع غزة وقيامه بقصف مدرسة (التابعين) التي كانت تأوي النازحين والمشردين والذي أدى الى استشهاد وجرح المئات من الأبرياء في جريمة تضاف الى سجل جرائم الكيان المستمرة".وأضاف البيان، انه "من منطلق المسؤولية الإنسانية والمهنية تدعو الهيئة وسائل الاعلام كافة الى الوقوف مع اشقائنا الفلسطينيين من خلال تسليط الضوء على هذه الجريمة النكراء التي يندا لها جبين الإنسانية وتعرية أكاذيب الكيان الغاصب التي يستند اليها في إيجاد الشرعية لهذه الجرائم،".ودعت الهيئة بحسب البيان، الى "إيلاء الاهتمام بتغطية بيان المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف والمواقف الرسمية والدينية والشعبية العراقية والعربية والدولية المنددة بهذه الانتهاكات".