أفضل صيف للعراق منذ 10 سنوات ولكن: موجة عنيفة تتجاوز الـ 50 مئوية قريبًا

ويتوقع راصدون جويون، وجود موجة حارة قوية تلوح بالأفق قبيل نهاية الشهر الحالي قد تصل مستويات تتخطى حاجز الـ51°مئوية في مختلف مدن البلاد حيث تعتبر هذه الموجة هي الموجة الثانية القوية هذا الصيف ".ويؤكد المختصون انه رغم هذا الارتفاع الا انه حسب السجلات المناخية يعتبر الصيف الحالي بالنسبة للعراق من أفضل الشهور تسجيلا للحرارة خلال اخر 10 سنوات ماضية.ومنتصف الأسبوع الحالي، يسجل العراق أيضا موجة حارة بسبب منظومة مغلقة من القبة الحرارية تسيطر على البلاد وتعمل على ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خصوصا جنوب البلاد تصل لأكثر من 51°، لكن تأثيرها يستمر 3 أيام فقط (اربعاء خميس جمعة)".