التربية تبدأ بتسجيل التلاميذ الجدد بالمدارس الابتدائية.. إليك المواليد المشمولة

وأوضح المتحدِّث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد أنَّ الوزارة بدأت بتسجيل الأطفال المشمولين بالتعليم الإلزامي في المدارس ضمن استعداداتها الخاصَّة بالعام الدراسي المقبل 2024 ــ 2025، مشيراً إلى شمول الأطفال تولّد 2018 وكذلك شهر كانون الثاني من العام 2019.ولفت إلى أنَّ آليَّة التسجيل تتمّ بحسب الضوابط والتعليمات الصادرة عن المديريَّة العامَّة للتعليم العام والأهلي والأجنبي، إذ تمَّ التأكيد على ضرورة التسجيل بحسب الرقعة الجغرافيَّة لكلّ منطقة استناداً للمستمسكات الرسميَّة.