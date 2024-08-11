"يونيتاد" تسلم القضاء ملفات جرائم داعش في العراق

وقال مجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل بتاريخ اليوم الأحد الموافق 11 /8 /2024 السيدة آنا بيرو لوبيس المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) رفقة أعضاء الفريق".وأضاف المجلس، أنه "جرى خلال اللقاء تسليم رئيس المجلس ملفات الوثائق التي تم أرشفتها من قبل الفريق والمتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش الإرهابي".