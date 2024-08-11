الاعدام بحق تاجر مخدرات في البصرة

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته مادة الحشيشة المخدرة والتي كان يقوم بإدخالها من خارج العراق بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ٢٧/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".