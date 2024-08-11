مهددون بالتصعيد.. أساتذة وموظفي جامعة القادسية يتظاهرون للمطالبة بقطع أراضٍ

وقال مراسل السومرية نيوز، إن المئات من موظفي الكوادر التعليمية في الجامعة خرجوا بتظاهرة غاضبة في الشارع العام، للمطالبة بتخصيص قطع أراض سكنية لهم أسوة بموظفي الوزارات الأخرى.وأضاف المراسل، أن "الكثير من الموظفين في الجامعة يمتلكون خدمة تتجاوز 35 عاما ولم يتم منحهم حتى الان الاراضي السكنية في المحافظة.من جهته، قال الدكتور أحمد عدنان وهو أحد الاساتذة المتظاهرين إن "الكثير من الكوادر التعليمية والتدريسية من النساء والرجال في الجامعة، تمت احالتهم الى التقاعد دون منحهم قطعة أرض ".وأضاف في حديث لـ السومرية نيوز، أن "كوادر أساتذة وموظفي الجامعة سيهددون بالتصعيد في حال عدم تنفيذ مطلبهم من قبل الجهات المعنية".