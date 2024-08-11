متوقف منذ أعوام وإضافة امتيازات.. النائلي يعلن تفعيل صندوق الشهداء

وأفاد رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي، بأن أهم التعديلات التي صادق عليها مجلس الوزراء، هو تفعيل صندوق الشهداء الذي كان مجمدا لأعوام طويلة، كونه سيسهم في إضافة مالية موازية، للإيفاء بالالتزامات الصحية والعلمية والاجتماعية للشرائح المشمولة.وبين أن التعديلات تضمنت المساواة في الحقوق بين جميع الشرائح، سواء ضحايا النظام المقبور أو الإرهاب وكذلك الحشد الشعبي، منوها بانه تم في هذا السياق، إضافة امتيازات تخص شريحة ضحايا الإرهاب لم يكونوا مشمولين بها.وأكد النائلي، أن المؤسسة طالبت بزيادة تخصيصاتها المالية، من أجل استمرار صرف منحة البدل النقدي البالغة عشرة ملايين دينار لكل عائلة، وكذلك المنحة العقارية البالغة 30 مليون دينار لكل من تسلم قطعة أرض في المحافظات.