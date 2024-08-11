الموافقة على توزيع أراض سكنية لهذه الفئة

السومرية نيوز – محلي

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارات المالية والتخطيط والإعمار إضافة إلى البنك المركزي ومحافظ نينوى، بإنصاف الكرد الإيزيديين وباقي المكونات في قضاء سنجار، من توزيع الأراضي السكنية، مشدداً على ألا يسبب العمل "تغييراً ديمغرافياً".

وجاء في كتاب صادر عن مدير مكتب رئيس الوزراء علي اللامي، أن رئيس الوزراء "وجه بإجراء اللازم بشأن إنصاف شريحة الموظفين والمواطنين غير المستفيدين من أهالي قصاء سنجار ونواحيه، بالإضافة إلى ناحية القحطانية وناحية بعشيقة وقضاءي تلكيف وشيخان".