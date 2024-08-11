متى تطلق رواتب هذه الفئة من الموظفين؟

السومرية نيوز – محلي

حدد نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، موعد اطلاق رواتب موظفي الإقليم.

وقال طالباني لعدد من وسائل الاعلام خلال افتتاح نفق الفاروق في السليمانية، "ديوان الرقابة المالية الاتحادية لم ينتهي بعد عملية تدقيق قائمة رواتب الموظفين".

وأضاف "فور انتهاءها سيتم إرسال القوائم إلى وزارة المالية لاطلاق الرواتب، ومن ثم تحويلها إلى إقليم كردستان لصرفها".