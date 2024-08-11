إصابات بحادث سير في الديوانية

أصيب عدد من الأشخاص، مساء الأحد، بحادث سير في محافظة الديوانية.

وقال مراسل السومرية، إن حادث سير وقع، مساء اليوم، بين مركبتين على طريق الدولي السريع باتجاه الديوانية المثنى.

وأضاف أن الحادث تسبب بإصابات عدة، مشيرا الى أن قوة أمنية نقلت المصابين الى مستشفى الديوانية.