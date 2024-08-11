تظاهرة في كركوك رفضا للحكومة المحلية الجديدة

تظاهر العشرات من المواطنين، أمام مبنى محافظة كركوك رفضا للحكومة المحلية الجديدة.

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات من المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى المحافظة في كركوك رافضين لحكومة المحافظة التي تشكلت والتي همشت بعض المكونات".

وانتخب مجلس محافظة كركوك، مساء السبت، محمد الحافظ رئيسا له وريبوار طه لمنصب المحافظ، خلال جلسة عقدت في فندق الرشيد ببغداد.

واعتبرت رئاسة قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، الأحد، جلسة انتخاب محافظ كركوك ورئيس المجلس "مخالفة صريحة" للقانون، مؤكدة انها ستلجأ إلى القضاء لإبطال مخرجات هذه الجلسة.