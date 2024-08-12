حركة المرور في شوارع بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورةجسر وساحة الطابقينازدحامات متقطعة الكرادة خارج بين ساحة التحريات وساحة الطابقينشارع سدة العرصاتجسر الجادرية وتقاطع جامعة بغدادنفق الزيتوننزلة جسر قرطبة وصولا لنفق الباب الشرقي ومن النفق الى ساحة الخلانيجسر السنك وجسر الاحرار ازدحامشارع الجمهورية بين الوثب وساحة الخلاني ومن الوثبة لغاية الشورجة مرور بطيءشارع الشيخ عمرمجسر ونفق باب المعظم وشارع الوزيرية وشارع وزارة الصحة ومدينة الطبشارع فلسطين بين مجسر حماة ونادي الشباب