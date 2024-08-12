تمديد جديد لتعليق رحلات لوفتهانزا إلى العراق

السومرية نيوز – محلي

قررت شركة لوفتهانزا الألمانية تمديد تعليق رحلاتها إلى مطارات أربيل وطهران وبيروت وعمان وتل أبيب حتى 21 آب الجاري.

وذكرت الشركة في بيان لها أنها "ومن أجل الحفاظ على سلامة المسافرين وطائراتها، لن تستخدم أجواء العراق وإيران في أي رحلات أخرى أيضاً".

قرار لوفتهانزا، التي لديها فروع في عدد من الدول الأوروبية الأخرى، يأتي بالتزامن مع المخاوف من توسع حرب غزة وتحولها إلى حرب إقليمية.

وأشارت لوفتهانزا إلى أن "بإمكان جميع الذين ابتاعوا تذاكر رحلات ولا يستطيعون السفر بسبب تعليق الرحلات، إلغاء التذاكر واستعادة أثمانها".