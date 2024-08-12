العراق يعيد اثنين من الإيزيديات المختطفات على يد داعش

السومرية نيوز – امني

اعلن الناطق باسم القائد العام اللواء قوات خاصة يحيى رسول، عن إعادة اثنين من الإيزيديات المختطفات على يد داعش.

وقالت رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية البحث عن المختطفات الايزيديات وبشكل مكثف ".

وأضاف "من خلال جمع المعلومات والمتابعة المستمرة لهذا الملف المهم، تمكن الأبطال في جهاز المخابرات الوطني العراقي وبعد اخذ الموافقات الأصولية من قيادة العمليات المشتركة والتنسيق مع قيادة قوات الحدود من إعادة اثنين من الايزيديات المختطفات على يد عصابات الشر داعش الإرهابية خلال اغتصابه أراضي محافظة نينوى، إذ تم اعادتهما من الجانب السوري وتسليمها الى ذويهما احدهما طفلة تبلغ من العمر نحو 10 سنوات".

واكد أن "القائد العام للقوات المسلحة يتابع بشكل شخصي ملف إعادة المختطفات الايزيديات ويشدد وفي أكثر من اجتماع أمني ومناسبة على إعادة جميع المختطفات الى ذويهن وبذل كل الجهود وتسخير الإمكانيات لهذا الغرض".