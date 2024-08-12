سيحل أزمة المولدات.. الكشف عن تفاصيل نظام "مولدتي"

وقال شكر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تطبيق مولدتي الذي تم العمل به من قبل قائممقامية تكريت سيحل أزمة المولدات الاهلية من ناحية ساعات التشغيل والهرتزية والفولتية وصرف عدد اللترات في الساعة الواحدة".وأضاف، أن "الجهاز يتكون من "كونتكترات" داخل المولد، وفي حال وجود وطني يقوم الجهاز بإيقاف الارسال"، معتبراً أن "هذا التطبيق سيكون بداية لحل أزمة المولدات وان الهدف منه الانصاف"، مشدداً على أن المخالفين سينالون عقوبات صارمة".وتطبيق مولدتي جرى اعتماده مؤخراً في مدينة كركوك، لمراقبة عمل المولدات الاهلية، عبر جهاز مثبت في هذه المولدات يقوم بإرسال معلومات الى السيرفرات الموجودة في قائممقامية تكريت.