صدور أمرين وزاريين لتعيينات جديدة

السومرية نيوز – محلي

اصدر وزير التعليم نعيم العبودي، أمرين وزاريين بتعيين 998 من الأوائل وحملة الدكتوراه.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي اصدر أمرين وزاريين بتعيين 998 من الأوائل وحملة شهادة الدكتوراه على ملاك مركز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استنادا الى القرارات والتشريعات النافذة".

ودعت "الذوات المنشورة أسماؤهم إلى مراجعة المراكز الإرشادية في الجامعات لاستكمال إجراءات التعيين مستصحبين معهم المستمسكات الثبوتية الأربعة (النسخة الاصلية) + نسخة ملونة عدد (2) + صورة شخصية عدد (4) وما يثبت حصولهم على الشهادة (وثيقة ملونة أو تأييد تخرج مع الباركود الخاص بصحة صدور الوثيقة أو تأييد التخرج) عدد (2) اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 2024/8/13 عند التاسعة صباحا ولغاية عشرة أيام عمل من تاريخ نشر أمر التعيين في الموقع الرسمي للوزارة ( https://www.alsumaria.tv/TheWall/www.mohesr.gov.iq ).



الأمر الوزاري 1981 في 2024/8/12:

المراكز الإرشادية:

▪️الجامعة المستنصرية من تسلسل 1 إلى 100

▪️الجامعة التكنولوجية من تسلسل 101 إلى 200

▪️الجامعة العراقية من تسلسل 201 إلى 225

▪️جامعة النهرين من تسلسل 226 إلى 250

الأمر الوزاري 1982 في 2024/8/12:

المراكز الإرشادية:

▪️الجامعة المستنصرية من تسلسل 1 إلى 250



▪️الجامعة التكنولوجية من تسلسل 251 إلى 500

▪️الجامعة العراقية من تسلسل 501 إلى 625

▪️جامعة النهرين من تسلسل 626 إلى 748