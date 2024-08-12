الهجرة تعلن شمول نحو 700 اسرة بمنحة مليونية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وزعت كوادر الوزارة المنح المالية الخاصة بعودة النازحين بين (٦٩١) اسرة عائدة حديثاً من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة".وبينت الوزارة أن "كوادرها ستستمر خلال الأيام القادمة بتوزيع ( الصكوك المالية) بين جميع الأسر العائدة حديثاً إلى سنجار، تنفيذاً لتوصيات مجلس الوزراء".