اندلاع حريق داخل مصفى في البصرة

أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، باندلاع حريق داخل مصفى الشعيبة في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع، مساء اليوم، في مصفى الشعيبة في وحدة التكرير الثالثة".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تتواجد حاليا في المصفى".

الى ذلك، اوضح قسم الصحة والسلامة في شركة مصافي الجنوب في بيان، أنه "تم السيطرة على عارض فني في الوحدة الثالثة بوقت قياسي، من دون تأثير على العملية الانتاجية في الوحدة الثالثة، إلى جانب عدم حدوث أضرار أو خسائر مادية".