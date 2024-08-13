مصرف حكومي يحذر من "رابط وهمي" يستغل المسافرين بقضية الدولار

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، انه "لأجل منع استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس اصحاب الصفحات والمنصات الوهمية التي تقوم بالتحايل على المواطنين من خلال نشر (رابط وهمي)، نؤكد ان بيع الدولار للمسافرين يتم من خلال حضور الزبون في مقر فروع المصرف المخصصة لاستلام النقد العراقي وتسليم الدولار في فرع مطار بغداد الدولي حصرا ولا علاقة للمصرف باي صفحات تدعي غير ذلك".ودعا المصرف بحسب البيان، المواطنين الى "اخذ الحيطة والحذر من ارسال بيانتهم الى جهات مجهولة عبر تلك المنصات".