اثناء الواجب.. منتسب بالجيش ينهي حياته بطلقة في بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأقدام منتسب في الجيش على انهاء حياته بأسلوب إطلاق النار على نفسه اثناء الواجب في بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "منتسباً في الجيش أنهى حياته باسلوب إطلاق النار على نفسه من سلاحه نوع بندقية".

وأضاف، ان "الحادث حصل بالقرب من مقبرة كف علي في رصافة بغداد".