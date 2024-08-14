حرارة تصاعدية.. الأنواء الجوية تعلن طقس يومي الأربعاء والخميس

السومرية نيوز – محليات



أعلنت هيئة الأنواء الجوية، حالة الطقس في البلاد لليوم الأربعاء وغد الخميس، فيما اشارت الى ارتفاع تصاعدي متوقع بدرجات الحرارة.





اليكم جداول درجات الحرارة بحسب هيئة الأنواء: