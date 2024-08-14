أين وصلت المشكلات المتعلقة بمشروع الدور واطئة الكلفة لنازحي نينوى؟

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي عباس جهاكير إن الوزارة تمكنت من حل المشكلات الإدارية المتعلقة بقطعة الأرض البالغة مساحتها 50 دونماً المخصصة لتنفيذ مشروع الدور واطئة الكلفة ضمن قضاءي سنجار وسهل نينوى بغية توزيعها بشكل حصري بين النازحين العائدين طوعاً، بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان لكونها الجهة المالكة للأرض.وأشار إلى أن المشروع يُسهم بحل أزمة العائدين طوعاً، خاصة اولئك الذين مازالت منازلهم مهدمة وغير صالحة للعيش، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.