تظاهرة امام التعليم احتجاجا على رفع معدلات الملف الدراسي خارج العراق (صور)

ويقول أحد المتظاهرين: "اليوم نحن امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتظاهرة الثالثة ومن جميع المحافظات نطالب بحقوقنا ولا يوجد من يسمعنا"، مشيرا الى ان "خريجي السنة الماضية 2022-2023 قدموا الى الجامعات خارج البلاد وتم قبولهم بعد دفع مبالغ ضخمة والذين اعتمدوا على التعليمات السابقة من وزارة التعليم العالي والتي تصدر سنويا في الشهر السادس".ووصف قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ"المفاجأة"، قائلا، "جاء بالتوقيت الخطأ ويلغي طموح المجتهدين ويستنزف المبالغ الطائلة الذي سيطرت عليه الجامعات الدولية".وأشار الى ان "خريجي طلبة العام الدراسي الحالي تمكنوا من الحصول على معدلات عالية لقبولهم في الجامعات الدولية ولكن تفاجئوا بقرار الوزارة بأدنى معدل للقبول في الجامعات خارج العراق هو 95%، الوزارة وين جانت! بعنه بيوتنه وسياراتنه من اجل القبول".