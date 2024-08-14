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إحصائية برلمانية عن الايزيديين المفقودين والمقابر الجماعية المكتشفة

محليات

2024-08-14 | 04:56
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
إحصائية برلمانية عن الايزيديين المفقودين والمقابر الجماعية المكتشفة
المصدر:
الصباح
425 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

طالبت ممثلة الأيزيديين، الحكومة باسترجاع حقوق أبناء المكون من ضحايا إرهاب "داعش"، مشيرة إلى ضرورة عودتهم إلى سنجار بعد 10 سنوات من سكنهم مخيمات النزوح.

النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن المكون الأيزيدي فيان دخيل قالت إنه "مضت 10 سنوات على الإبادة الجماعية ضد الأيزديين أهل سنجار في 2014، ولم تسترجع حقوق الضحايا"، مطالبة الحكومة بـ"تعويضهم في ظل استمرار نزوحهم في المخيمات، إذ لم تبدٍ الحكومات المتعاقبة الاهتمام الكافي بمأساتهم".

وأضافت دخيل، أنه "لا يزال مصير 2600 فتاة وطفلة أيزديين مجهولاً، بينهم من اختطف على يد إرهابيي "داعش"، بالإضافة إلى الآلاف من المدفونين في أكثر من 94 مقبرة جماعية تم اكتشافها حتى اليوم".

ووصفت دخيل قانون الناجيات الأيزيديات بالجيد، مبينة: "نطالب بعودتهم إلى سنجار بكرامة، وتطبيق اتفاقية سنجار لإعمارها وتعيين ذوي الضحايا".

وأشارت النائب إلى أن "الحكومة وعدت بأن يدخل أبناء سنجار في السلك الأمني لمسك الأرض، وما زلنا نطالب الحكومة بتنفيذ هذه الوعود كافة، وتعويض أبناء المكون الأيزيدي".
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إحصائية برلمانية

الايزيديين المفقودين

المقابر الجماعية المكتشفة

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