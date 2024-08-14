تكسير للآليات واصابة موظفين.. بلدية تكريت توثق اعتداءات المتجاوزين على الأراضي (فيديو)

وقال مدير بلدية تكريت انس الفراس لـ السومرية نيوز: "خرجنا لرفع التجاوزات في حي الطين لإنجاز أحد الشوارع المهمة في المدينة، إذ هجموا أهالي الحي بتكسير الآليات وإصابة أحد موظفي البلدية وموظف اخر من قائممقامية تكريت".وأشار الى ان "اللجنة كانت مشكلة برئاسة قائممقام وإشراف مدير البلدية وخرجنا لجنة مشتركة لإزالة التجاوزات والتعارضات في حي الطين".واكد "وجهنا لهم عدة إنذارات بإزالة التجاوز ولكن لم يستجيبوا".