التربية تحدد موعد اداء الامتحانات النهائية للمراحل غير المنتهية/الدور الثاني

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، تحديد موعد أداء الامتحانات النهائية للمراحل غير المنتهية/الدور الثاني.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللجنة الدائمة للامتحانات تُحدد يوم الأربعاء الموافق 2024/9/18 موعدا لأداء الامتحانات النهائية للمراحل غير المنتهية/الدور الثاني للدراستين الابتدائية والثانوية وكما موضح في الأدنى: